Akdeniz'de 'Anneler Gününe' özel konser

Akdeniz'in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu annelerinin, 'Anneler Günü Dayanışma Konseri' yoğun bir ilgi ve katılımladüzenlendi.

Akdeniz Belediyesinin öncülüğünde kurulan Akdeniz'in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu annelerinin, 'Anneler Günü' dolayısıyla Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesinde düzenlediği özel konserde beğenilen birçok eser seslendirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen konsere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın Eşi Behiye Gültak, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna ile birlikte, Akdeniz'in birçok farklı mahallesinden kadınlar ve çocukları katıldı.

Koronun, Anneler Gününe özel olarak seslendirdiği özel şarkılar dinleyicilerin büyük beğeni ve alkışını topladı, seslendirilen eserler dinleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman keyiflendirdi.

Anneler Gününe özel konser sonrası Behiye Gültak, Koro Şefi Reyhan Bezdüz'e çiçek takdim etti.