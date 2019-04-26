Akdeniz'de aranan 58 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarla uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 5 yıl 10 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunun 57 şahsı gözaltına alındı.

Ayrıca suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli konut dokunulmazlığı ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 dosyadan aranan N.A. isimli şahısta kardeşi üzerine kayıtlı bulunan kamyonet ile hurda işi yaptığı sırada yakalandı.

Bu arada, ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerilerinde yapılan aramalarda 534 captagon uyuşturucu hap, 5 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik de operasyon yapan ekipler, 3 şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 şarjör ve 24 dolu fişek ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaçakçılık konularında da çalışma yapan ekipler, 8 şahıstan değişik markalarda toplamda bin 705 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.