Akdeniz'de asfalt çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, güçlendirilen araç gereç ve ekipman desteği, hazırladığı plan ve program çerçevesinde, uygun mevsim koşullarıyla da birlikte kırsal-merkez ayırımı yapmadan mahallelerde asfalt kaplama ve yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hazırladıkları planlama çerçevesinde Huzurkent Adnan Menderes, Gazi ve Köselerli, Şevket Sümer, Müfide İlhan, Gündoğdu ve diğer birçok mahallenin bulunduğu yerleşim yerinde asfalt kaplama ve yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe sınırları içinde hizmet veren eğitim yuvası okullara, ibadethanelere, park ve yeşil alanlar ile spor tesislerine yönelik tadilat ve yenileme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Cami Şerif Mahallesinde bulunan İleri İlköğretim Okulunun merdivenlerini tadilattan geçiren ekipler, Puğkaracadağ Mahallesi camisinin de minberini boyayıp yeniledi. Karacailyas Futbol Sahası ve Mersin Millet Bahçesi'nde bulunan korkuluklar ile zarar gören yerlerde kaynak işlerini bitiren ekipler, Nusratiye Mahallesinde de tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların yaşadıkları binalara kolaylıkla giriş yapabilmeleri için engelli rampası montajı yaptı.