Akdeniz'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hazırladıkları plan ve program çerçevesinde, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede soğuk asfalt (sathi) serim çalışması, asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme ve tamir çalışmalarıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal bölgelerde de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bu çerçevede Şevket Sümer Mahallesinin farklı sokaklarında çökme yaşanan yerlerde asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi.

Huzurkent Gazi Mahallesi Kanal-2 Sokak üzerindeki kaldırımları kilit taşlarını yenileyen ekipler, Anadolu Cam Sanayi ile ÇİMSA arasında, Fabrikalar Sokağı olarak bilinen bölgede asfalta serimi için trimerle söküm işlemi yaptı. Öte yandan Bekirde, Sarıibrahimli, Hebilli ve Yanpar mahallelerinin yollarında da soğuk asfalt çalışması; Müfide İlhan Mahallesi'nde de asfalt yama çalışması yapan ekipler, Mithat Paşa ile Güneş mahallelerinin muhtelif sokaklarında da kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması gerçekleştirdi.