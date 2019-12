Akdeniz'de balık hali ve kasaplar çarşısı denetlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Balık Hali ve Kasaplar Çarşısı'nda denetim yaptı.

Akdeniz Zabıta ekiplerinin, kent sakinlerinin temiz, sağlıklı, taze ve güvenilir gıda tüketebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı kontrollerde, damgasız et ve benzeri gıdalar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile hijyen şartlarına uyup uymadıkları yönünden iş yerleri denetlendi. Ekipler, son olarak her gün binlerce insanın uğrayıp alışveriş yaptığı çarşı merkezinde yer alan balık pazarı ile kasaplar çarşısında, balık ve diğer su ürünleri ile et ve et ürünlerinin, hijyen koşullarını kontrol etti, iş yeri ruhsatlarını inceledi. Ürünlerin hijyen ve son kullanma tarihine uygunlukları açısından eksiklikleri olan işletmeler uyarıldı, eksiklerini tamamlamaları için süre verildi. Ekiplerin yaptığı uygulama hakkında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında bulunan ve her türlü gıda üretimi ile satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerin yoğun şekilde ve periyodik olarak süreceğinin altını çizdi. Vatandaşların sağlığı ve esenliği için Akdeniz Zabıtası'nın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu kaydeden Gültak, "Halk sağlığı asla ihmale, ertelemeye gelemeyecek bir konudur. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve esenliği öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tabi amacımız, esnafımızı zor durumda bırakmak değil, bu konuda farkındalıklarını arttırarak vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmesini sağlamaktır. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan esnafımızdan azami ölçüde hassasiyet bekliyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulamanın yakın takipçisi olacağız” diyen Gültak, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik zabıta denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Gültak, ekiplerin denetim ve kontrollerinde, esnafların hem bilgilendirildiğini hem de eksikliklerini en kısa zamanda tamamlamaları için uyarıldığını sözlerine ekledi.