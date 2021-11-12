Akdeniz'de balıkçılara fırtına engeli

Mersin'in Erdemli ilçesinde büyüklü küçüklü yaklaşık 50 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki balıkçılar ise denize açılamadıkları zamanı ağ bakım ve onarımı ile değerlendiriyor.

Denizlerde zaman zaman etkisini arttıran rüzgarın gelecek hafta Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Gemi Kaptanı Gültekin Işık, "2 gündür yatıyoruz, hava öyle gösteriyor ki bir hafta daha devam edecek bu havalar. Biz de bu aralarda bakım onarım yapıyoruz eksikleri gideriyoruz. Daha önceleri 2 gün esiyordu bu rüzgarlar, internete bakıyoruz bir hafta daha devam edecek. İklim o kadar değişti yani. 2 gündür açılmıyoruz, bir hafta daha devam edecek öyle görünüyor" dedi.

Açıkta fırtınanın daha etkili olduğunu ifade eden Işık, "Rüzgar açıkta bayağı etkili, liman ise sakin, adı üstünde liman. Teknelerin hepsi burada, martılarda gelir buraya. Liman dediğimiz yer sakin olur ama açıkları 16 knot yani yaklaşık 30-35 kilometre saatte esiyor. Poyraz esiyor şuanda. Ondan dolayı açılamıyoruz" diye konuştu.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın da, "Şuanda 2-3 gündür limanda bağlıyız. Tabi sahillerde çok hava yok ama denizlerde az bir rüzgar oldu mu, rüzgar yandan gelirse takım çalışmıyor, akıntı şartları değişiyor. O yüzden fırtına olduğu zaman çıkmıyoruz. Çünkü balık olarak hiçbir balık alamıyoruz. Şimdi bekliyoruz ki hava düzelsin. Şöyle bir hafta kadar havanın tadı yok. Biraz böyle esintili geçecek. Şimdi balıkçı teknelerimiz gördüğünüz gibi hepsi limandalar. Akdeniz'in hayatı fırtına, nasıl ki bir çamaşır makinası içinde çamaşır yıkarken böyle çarpa çarpa temizliyorsa denizdeki dalga da kumsal bölgelerde böyle çarpa çarpa denizi temizliyor" şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Yusuf Aydın ise "Bu hafta biraz fırtınalı hava. Ondan dolayı limandayız ağlarımızın bakımını yapıyoruz. Yine boş durmak yok mücadeleye devam" şeklinde konuştu.