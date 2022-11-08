Akdeniz'de balıkçılara fırtına engeli, tekneler kıyıya yanaştı

2-3 gün sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, Mersinli balıkçılar ağ bakımlarını yapmaya başladı.

Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı yağışlı ve fırtınalı hava Mersin'de ve Doğu Akdeniz'de zaman zaman etkili oluyor. Yağış sonrası Akdeniz'de çıkan fırtına nedeniyle bir çok balıkçı teknesi Mersin Erdemli Balıkçı Barınağı'na geri dönmek zorunda kaldı. 15 Eylül'de açılan sezonun ilk fırtınası nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçılarda ağ ve tekne bakımlarını yapmaya başladı. 2 gün sürmesi beklenen fırtınanın ardından tekrar 'Vira Bismillah' diyecek olan balıkçılar, fırtına ile birlikte balık popülasyonunun biraz daha ortaya çıkmasını beklediklerini aktardı. Öte yandan, balıkçıların ağ bakımlarını yaptıkları barınaktaki martılar ise havada güçlükle dengelerini sağlamaları görüntülere de yansıdı.

"Fırtına balıkçılık için önemli"

Yağmurla birlikte fırtınanın geldiğini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş," Ortalama 2 gün sürecek. Balıkçılarımız da bu fırtınada limanda eksikliklerini gideriyor. En geç Perşembe günü tekrar 'Vira Bismillah' diyerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu senenin ilk fırtınası çok bekledik, inşallah olumlu olarak geri dönüş sağlar. Fırtınada deniz dinleniyor, toprak karışıyor, balık çıkıyor. Fırtına balıkçılık için önemli" dedi.

İlk fırtınanın geldiğini dile getiren balıkçılardan Bora Özbak, "Fırtına balıkları yerinden onatacak çıkaracak yada açılmasını sağlayacak. Şuan fırtına başladı 2 gün süreyle devam eder. İnşallah fazla etkilemez. Avlarımızı çektik, onları tamir edip tekrar denize hazırlıyoruz" diye konuştu.

Fırtına nedeniyle limana geldiklerini aktaran Ozan Benek, fırtına içinde tekne ve ağların bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

Fırtınayla birlikte kendilerini zor limana attıklarına dikkat çeken tekne sahiplerinden Cumali Baştan ise çok kötü bir fırtına olduğunu ve 2-3 gün süreceğini kaydetti.