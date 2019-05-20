Akdeniz'de bin 700 adet extacy hap ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve yaptıkları operasyonda zulalanmış halde bin 700 adet extacy hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Okullar çevresinde uyuşturucu madde satan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, İ.B. isimli şahsın uyuşturucu hap satışı yaptığına dair bilgi alan ekipler, şüpheliyi izlemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın Güneş Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde zulalanmış halde bin 700 adet extacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mahallelerdeki torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de operasyonlar yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 12 fişek halinde 72 gram esrar ve 5 gram skank maddesi ele geçirdi.

Hırsızlara yönelik de çalışma yürüten ekipler, umuma açık yerlerde ve bazı fabrikalarda hırsızlık yapan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Aranan şahıslarla ilgili çalışmalarda ise uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik gibi suçlardan haklarında 3 yıl 4 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 83 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.