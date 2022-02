Akdeniz'de bir metruk bina daha yıkıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen, görsel kirlilik oluşturan, her an yıkılma riski taşıdığı için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kimi zaman madde bağımlı kişilerin mekanına dönüştüğü için mahalle sakinlerini huzursuz edip sorunlara da yol açan terk edilmiş yapılarla mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak yasal süreci tamamlanan Kiremithane Mahallesi 4417 numaralı sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk bir binanın yıkımını iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdi.

Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlikeler oluşturan metruk binanın yıkım çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğünün, gerek sahiplerinin talebi gerekse mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, ilçe genelinde bulunan ve vatandaşları rahatsız eden metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdüreceği bildirildi.