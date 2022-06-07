Akdeniz'de bir metruk bina daha yıkıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüşen ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak yasal süreci tamamlanan Barış Mahallesi 4513 Sokakta sahiplerince terk edilmiş metruk bir binanın ve etrafındaki donatıların kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan ekipler, daha sonra iş makinesi desteğiyle harabeye dönen yapıyı yıktı. Aşırı toz oluşumunu önlemek için de arazözden su sıkılırken, yıkımın sonunda ortaya çıkan tonlarca moloz ve atıklar, kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Yıkıma tanık olan bazı mahalle sakinleri, harabeye dönen bu tür metruk evleri oyun alanına çeviren çocukları için büyük endişe duyduklarını ifade ederek, yıkım dolayısıyla ekiplere teşekkür ettiler.

Akdeniz'de; muhtarlar ve mahalle sakinlerinin yoğun şikayetine konu olan, sahiplerince terk edildiği için harabeye dönerek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımının devam edeceği bildirildi.