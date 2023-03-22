Akdeniz'de camiler Ramazan ayına hazır

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayında ilçe sakini vatandaşların daha temiz, nezih ve her yönüyle daha sağlıklı ortamda teravih namazlarını ifa edebilmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerde halı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren 'Mobil İbadethane Temizlik Ekibi', hazırladığı planlama çerçevesinde ilçe genelindeki 114 camide temizlik, hijyen ve bakım hizmeti gerçekleştirdiği belirtildi. Özel olarak hazırlanmış araç yardımıyla hizmet veren ekiplerin, camilerde bulunan tüm halıları ilaçlı su ile yıkayıp kuruttuğu ayrıca ilaçlı su ile de dezenfekte çalışması yaptığı kaydedildi.

"Ramazan zor ve acılı günlerden kurtuluşun müjdecisi olsun"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yaptığı açıklamada, İslam Alemi'nin Ramazan ayını tebrik ederek, huzur, sağlık, barış ve kardeşlik diledi.

Gültak, "Ramazan ayı, barış, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan, sevgi ve birbirini affetme ayıdır. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının, ülke ve millet olarak içinden geçtiğimiz bu zor ve acılı günlerden kurtuluşun müjdecisi olmasını diliyorum. Herkese sağlık ve esenlikler diliyor, oruçlarınızı, sağlık ve sıhhat içinde tutmanızı temenni ediyorum. İbadetlerin ve duaların daha çok anlam kazandığı Ramazan günlerinin, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığa hayır, iyilik ve güzellik getirmesi en büyük dileğim. Ramazan ayımız tüm İslam Alemi'ne mübarek olsun" dedi.