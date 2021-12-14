Akdeniz'de çocuklara temizlik bilinci aşılanıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kalabalıkların oluştuğu okullar ile alışveriş merkezlerinin önüne, çöplerini atmaları için çocukları teşvik edici, sempatik çizimlerle süslenmiş yeni çöp kutuları yerleştirmeye başladı. Kısa sürede 4 mahallede gerçekleşen çalışmalar, zaman içinde diğer mahallelerde de gerçekleşecek.

Günde 400 tondan fazla çöp toplanıyor, pazaryerleri ve sokaklar yıkanıyor

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, temiz ve sağlıklı bir çevre için gece-gündüz demeden çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Akdeniz sınırlarında her gün yaklaşık 400 ton çöp ile tonlarca inşaat molozu ve tarımsal atığı toplayıp kentten çıkarıyor. Büyük ve küçük boy süpürge araçlarıyla sokakları süpüren ve semt pazarlarındaki atıkları kaldıran ekipler, mobil temizlik ekiplerinin desteğiyle kırsal mahallelerin sokaklarını da çöp ve atıklardan temizliyor. Zaman içinde yıpranan çöp konteynırlarını yenileyip yeniden hizmete sunan ekipler, ilçenin sokaklarını da arazözler yardımıyla ilaçlı su ile yıkıyor.

Bu arada, korona virüs salgını ile mücadelesini de aralıksız sürdüren çevre koruma ekipleri, okul, hastane ve sağlık ocaklarının bahçesi ve çevresi ile halkın yoğun olarak kullandığı kamu kurumları, taziye yerleri ile semt pazarlarını da ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.