Akdeniz'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekipler, cami, mescit, banka ve kamu kurumlarında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugüne dek binlerce yeri ilaçlayıp virüsle mücadelesini sürdüren ekipler, son olarak PTT Metropol Şubesi, Çetinkaya Camii ve Siteler Polis Karakolunda ilaçlama yaptı. Ekipler, cami ve mescitlerde bulunan halıları da yıkadı.

“20 binden fazla noktayı dezenfekte ettik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri en kısa sürede değerlendirmeye alan ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak amacıyla birçok mekanı dezenfekte edip, virüse karşı da ilaçlıyor. Bugüne kadar 20 binden fazla noktayı dezenfekte ettik. Bu anlamda da çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu zor süreçte de sorumluluğunu özenle yerine getiren ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Gültak, yeni normalleşme süreci ile ilgili olarak da yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, kurallar ve alınması gereken önlemlere özenle uyulması çağrısında bulundu.