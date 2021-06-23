Akdeniz'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesinin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında cami, mescit, Kur'an kursları gibi ibadethaneler ile okullara yönelik dezenfekte ve temizlik çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.

Korona virüs salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla tüm ilçede seferberlik başlatan Akdeniz Belediyesi, 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak yeni döneme gidilirken de salgına karşı mücadelesini yoğun şekilde sürdürüyor.

Mobil ekip, ilk günden beri sahada hizmet veriyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı kurulan ve özel donatılmış son teknoloji bir araç ile güçlendirilen mobil dezenfekte ekibi, cami, mescit, Kur'an kursları gibi ibadethaneler, ayrıca eğitim yuvaları olan okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarına yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Belirledikleri plan ve program dahilinde hizmet veren mobil ekip, rutin çalışmalarının yanı sıra, özellikle cuma namazları öncesi vatandaşların yoğun ve kalabalık olarak gittiği ibadethanelerin her köşesini ilaçlayıp virüse karşı dezenfekte ediyor, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetini ifa etmesini sağlıyor.

Cadde ve sokaklar da dezenfektanlı su ile yıkanıyor

Dezenfeksiyon ekipleri, ayrıca ilaçlı su doldurulmuş arazözler yardımıyla da kent merkezi ve kırsal mahallelerde, insan kalabalıklarının oluştuğu cadde, sokak ve pazar yerlerini yıkayıp salgına karşı dezenfekte ediyor. Yine ilçe genelinde bulunan binlerce çöp konteyneri de belirli periyotlarda ilaçlı su ile yıkanıp temizleniyor.

Ekiplerin, salgın ile mücadelede atılan normalleşme adımları ile birlikte Akdeniz sınırlarında bulunan ibadethane ve okulların yanı sıra, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, eczaneler, pazar yerleri ile iş yerleri ve AVM'lere yönelik dezenfekte ve hijyen çalışmaları aralıksız sürecek.