Akdeniz'de 'Dünya Temizlik Günü' etkinliği gerçekleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, '18 Eylül Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin de desteğiyle, '18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Şevket Sümer Mahalle'sinin sokaklarında temizlik ve farkındalık çalışması yapıldı. Geniş katılımlı etkinliğe Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Türk Kızılayı Mersin Şubesi Kadın Teşkilatı, Let's Do It Türkiye temsilcileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi ile Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği katıldı. Farklı kurumların da destek verdiği etkinliğin yapıldığı sokaklarda mahalleli çocuklar da yaşadıkları sokaklar ile çevrenin her türlü çöp ve atıklardan arınmasına destek verdi.

"Çocuklarımızın emanetine sahip çıkıyoruz"

Etkinliğe ilişkin bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bugün itibariyle dünya çapında gerçekleşen bu etkinliğe katılmak büyük önem taşıyor. Çevremizi ve doğamızı temiz tutmak, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Çünkü bu dünya bize miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, temiz ve sağlıklı çevre ve kent konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz süreci dikkate aldığımızda, temizliğin ve hijyenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha idrak edilecektir. Bu yönüyle de temiz bir çevre ve doğa, sağlıklı bir kent adına toplumumuzda farkındalık oluşturabilirsek amacımıza da ulaşmış olacağız. Tabi bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Etkinliğe katılan tüm çevre gönüllülerine ve ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.