Akdeniz'de ekmek teknelerine fırtına molası

Çarşamba gününe kadar sürecek fırtınada ağları temizleyen Mersin Erdemli'de balıkçılar ise denizden çok miktarda plastik atık çıkması nedeniyle herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı fırtına Doğu Akdeniz'de etkili oluyor. Her geçen gün etkisini arttıran fırtına nedeniyle Mersin Erdemli'de bulunan balıkçı barınağına 50 tekne yanaştı. Geçen yıl 15 Eylül'de açılan sezonun en uzun fırtına arası nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçılarda ağ ve tekne bakımı yapmaya başladı. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen fırtınanın ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek tekrar denize alacağı belirtildi.

Uzun sürecek olan fırtına nedeniyle balıkçılar ağ temizliği de yaptı. Yapılan ağ temizliklerinde bira şişelerinden, poşetlere kadar çok sayıda plastik atık çıkması nedeniyle balıkçılar, her kesin duyarlı olmasını istedi.

"İnsanoğlunun doğayı kirlettiği pislikler ağlarımıza takılıyor"

Fırtınadan dolayı balıkçıların denize çıkamadığını beliren Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Kurucu Başkanı Yalçın Sakın, 50 civarında teknenin balıkçı barınağında olduğunu kaydetti.

Fırtına sonrasına hazırlık yaptıklarını belirten Sakın, ”Ağ temizliği yapıyoruz. Denizlerden poşet, plastik atık olmak üzere insanoğlunun doğayı kirlettiği pislikler geliyor bizim ağlarımıza takılıyor. Bir nevi denizin çöpçülüğünü yapıyoruz. Denizden bira şişeleri, pet şişeler, ıslak mendiller ve çocuk bezi gibi eşyalar çıkıyor. Denizler dolu yazıktır, günahtır. Bu doğayı korumamız gerekiyor. Eğer ki bu böyle giderse birkaç sene sonra denizlerde yaşam kalmayacak” dedi.

"Hava muhalefeti balıkçılar için iyi bir süreç"

Balıkçı İsmail Taş ise ”Fırtına var diye teknelerimizi barınağa çektik. Şimdi ağlarımızın onarımı teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Kısmet olursa hava düzeldikten sonra ya Allah diyeceğiz nasibimizi aramaya çıkacağız" diye konuştu.

Geçen haftadan itibaren havanın çok elverişli olmadığını son 2 gündür de iyice sertleştiğini belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, ”Çarşamba gününe kadar da hava sert görünüyor. Bu nedenle balıkçılarımız limanda. Çarşamba günü inşallah 'Ya Allah Bismillah' diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küçüklü büyüklü 50 tekne barınağımızda bulunuyor. Hava muhalefeti balıkçılar için iyi bir süreç. En azından deniz dinleniyor, balıklar rahat hareket edebiliyor. Hava muhalefetinden sonra balıkçılarımızın daha çok balık yakalayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.