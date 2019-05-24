Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

Akdeniz Belediyesi'nin, ilerleyen yaşları, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen kimsesiz vatandaşlar için başlattığı 'Evde bakım ve temizlik hizmeti' yeni dönemde de kesintisiz devam ediyor.

Geçen yıl bin 850 aileye hizmet veren ekipler, yeni dönemde 53 yeni aile daha tespit etti. Yine bu yıl içinde tespit edilip periyodik şekilde evde bakım ve temizlik hizmeti verilen kişi sayısı ise 152'ye ulaştı.

“Yaşlısına sahip çıkmayan toplumların geleceği de olmaz”

Mersin'de ilk olarak Akdeniz Belediyesi'nce başlatılan projeyi değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönemle birlikte insan odaklı projelere ağırlık vereceklerinin altını çizdi. Gültak, “Yaşlılarımızı sevip, onları korumak, saygı ve hürmet göstermek en büyük erdemlerden biridir. Yaşlısına sahip çıkamayan toplumların geleceği de sağlam olmaz. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayında yaşlı ve kimsesiz insanlarımızı yalnız bırakmamalı, onları ziyaret edip gönüllerini hoş tutmalıyız” dedi.

“Yaşlı ve engelli insanlarımızın her zaman yanındayız”

Açıklamasını, “Evde bakım ve temizlik hizmetini yaşlı ve engelli vatandaşımızın ayağına götürüyor, onlara aileleri kadar yakın olmaya çalışıyoruz” diyerek sürdüren Gültak, “Amacımız yaşlı ve engelli insanlarımızın, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yalnız, kimsesiz olmadıklarını onlara hissettirmektir. Onlardan alacağımız hayır duaları en büyük mükâfattır. Yaşlılarımızın daima yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlarımızı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bildirmeleridir” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 16 personel, 1 minibüs ve 1 otomobil yardımıyla yürütülen proje ile ihtiyaç duydukları hizmetler, vatandaşın ayağına gidiyor. Ekipler, bu durumdaki vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemlerini de yapıyor. SYDV ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için ihtiyaç sahibi vatandaşların kayıtlarının yapılmasına aracı oluyor.