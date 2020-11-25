Akdeniz'de Fen İşleri ekipleri aralıksız çalışıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin mahallelerdeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, yeni yollar açılıyor, asfalt, kaldırım, kilit taşları, bordür ve yağmur suyu giderleri yenileniyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçenin dört bir tarafındaki mahallelerde asfalt yama, kilitli parke taşı, bordür ve kaldırım karoları yenileme çalışması, kadastral yollar açılması, okul, cami, türbe, taziye evleri ve parkların duvarlarını boyama hizmetleri aralıksız devam ediyor. Barış, Çankaya, Kiremithane, Hal, Şevket Sümer, Mesudiye, Gündoğdu ve Kazanlı mahallelerinde önceden yapılan tespitlerle asfalt yama, kilitli parke taşı, karo ve bordür kaplama çalışması yapan fen işleri ekipleri, Kazanlı Mahallesinde yeni kadastral yol açtı. Puğkaracadağ Mahallesinin arazi yollarına bypass serimi yapan ekipler; Nusratiye Mahallesinde çöken bir kaldırımı tamir edip yeniledi ve ihtiyaç duyan bölgelere asfalt serimi yaptı.

Anadolu Mahallesinde de Pazar yerine asfalt serimi yapan ekipler, Atatürk Anadolu Lisesinin bahçesini de kilit taşları ile kapladı. Evci Mahallesinde, halı saha etrafının kilitli parke taşı döşeme işini tamamlayan ekipler, Nusratiye Mahallesi taziye evinin tadilat ve boya çalışmasını yaptı.

Aralıksız süren çalışmalar kapsamında ayrıca, Çilek Mahallesi Parkının çevre duvarları boyandı, Mesudiye Mahallesi Kayatepe İlkokulunun kaldırım ve gölgelik altı kilitli parke taşı kaplandı. Gündoğdu Mahallesinde MESKİ ve TEDAŞ'ın çalışmaları sonucu bozulan yol, Karacailyas Mahallesi Pazar yerinde çöken asfalt, Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki yolda oluşan çukurlar, bypass serimi yapılarak yenilendi.

Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri; tüm bunların yanında; ihtiyaç duyan okul, cami, türbe ve halkın ortak kullandığı kamusal alanlarda da kilittaşı, bordür, karo yenileme ve boyama çalışması da yaptı.