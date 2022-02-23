Akdeniz'de fırınlar denetlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fırınlardaki hijyen koşulları ve gramaj konusundaki hassasiyet için harekete geçen zabıta ekipleri, denetimlerine hız kazandırdı. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğunlaştırdıkları denetimlerde, fırıncılara uyarılarda bulundu.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, fırın çalışanlarının temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşın temel besin ihtiyaçlarının başında gelen ekmek üzerinden haksız kazanç sağlayanlara ve hijyen kurallarına uymayanlara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Sivaslıoğlu, "Akdeniz ilçemizde faaliyet gösteren tüm fırınlar, daima tarafımızdan denetlenmektedir. Bugün de gramaj ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına dair kontrollerimizi gerçekleştirdik. Konuya ilişkin sadece fırınları değil, marketleri de kontrol ediyoruz. Orada satılan ekmeklerin gramajlarında bir eksiklik varsa nereden aldığını soruyoruz. Kanunlar ve yönetmeliklerin bize verdiği yetkiye dayanarak cezai işlem yapıyoruz" dedi.