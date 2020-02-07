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Akdeniz'de fırtına bekleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren 9 Şubat Pazar günü saat 15.

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren 9 Şubat Pazar günü saat 15.00'e kadar fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.


Mersin Meteoroloji müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarısına yer verildi. Açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren batısında, yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 9 Şubat Pazar günü öğleden sonra saat 15.00 sıralarında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji yetkilileri, denizdeki fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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