Akdeniz'de gelişimsel tarama testi ile bin 650 çocuğa ulaşıldı

Mersin'in Akdeniz Belediyesi 0-6 yaş arası çocuklar için uzman psikologlar eşliğinde uyguladığı ‘Denver II Gelişimsel Tarama Testi'nin devam ettiği belirtildi.

Akdeniz Belediyesinin, 2019 yılında başlattığı ve ailelerden büyük ilgi gören 'Denver II Gelişimsel Tarama Testi'yle bin 650 çocuğa ulaşıldığı ve devam ettiği bildirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, uzman psikologlar Gülnihal Bilim ve Duygu Ateş tarafından, çocuklara yönelik klinik gözlem yapılıyor. Çocukların gelişiminde büyük önem taşıyan test, belediyeye ait 11 farklı mahallede hizmet veren kültür ve sanat evinde bulunan kreş grubu çocuklarına verilirken, hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden ebeveynler, Akdeniz Belediyesine ve çocukları ile yakından ilgilenen uzman psikologlara teşekkür etti.

Aileler, riskli durumlarda sağlık birimine yönlendiriliyor

Uzman psikologlarca uygulanan testte, 0-6 yaş arası çocuklara yönelik klinik gözlem ve görüşme yapılarak, çocuğun bulunduğu yaş dönemine uygun gelişim gösterip göstermediği, gelişimsel gerilik olup olmadığı veya risk faktörü araştırıldığı kaydedildi. Yapılan değerlendirme sonrası ebeveynlere gelişimsel danışmanlık hizmeti de sunulduğu, test ile hedeflenen amaç, sağlıklı gelişen ve büyüyen çocuklar ve bilinçli ebeveynler yetiştirmek olduğu aktarıldı. Riskli durumlar tespit edildiğinde ebeveynlerin ilgili sağlık birimine yönlendirildiği de ifade edildi.

Anne-babaların 0-6 yaş döneminde çocuklarında herhangi bir gelişimsel gerilik veya gecikme olup olmadığını, çocuk okula başlamadan fark edemediğine dikkat çeken uzman psikologlar, çocuk okula başladıktan sonra ise bu güçlük ve sorunların katlanarak arttığına dikkat çekti. Uyum bozukluklarının, öğrenme sürecinde sorunlar ve aile hayatında olumsuzluklar oluşturduğunu belirten uzmanlar, nihayetinde erken dönemde belirlenemeyen gerilik ve gecikmelerin, uyum ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğine işaret etti. Çocukların gelişimi açısından önem taşıyan ve ücretsiz sunulan testten yararlanmak isteyen ailelerin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabileceği vurgulandı.