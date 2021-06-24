Akdeniz'de genel temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 65 mahallenin tamamında, belirlenen plan ve program dahilinde temizlik hizmeti, cadde ve sokakların ilaçlı su ile yıkanması, binlerce çöp konteynerinin boşaltılmasına 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kesintisiz devam ediliyor.

Günde yaklaşık 400 ton çöp toplanıp şehirden çıkarılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı diğer ekipler de araçlar yardımıyla bütün ilçe genelinde her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp şehirden çıkarıyor ve katı atık bertaraf tesisine taşıyor. Ekipler, ilçe genelindeki tüm sokak, meydan, türbe ve okul bahçeleri ile pazar yerlerini temizleyip, ardından korona virüs salgınına karşı dezenfektanlı su ile yıkarken, mobil ekipler de ağırlıklı olarak kırsal mahallelerdeki meydanları, sokakları, cami, okul ve parkları temizliyor.

Tonlarca tarımsal atık toplanıyor, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Salgına karşı çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, çöp konteyneri yıkama araçlarıyla da belirledikleri program dahilinde 65 mahallede bulunan binlerce çöp konteynerini ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte ediyor. Zaman içinde ömrünü tamamlayan veya zarar gören çöp konteynerleri de yenileriyle değiştiriliyor.

Aralıksız süren hizmet kapsamında, çöp taksiler yardımıyla da insan ve araç yoğunluğunun olduğu kent merkezi ile merkez mahallelerde bulunan cadde ve sokaklarda yer alan çöpler toplanıyor, mini süpürge aracı ile sokaklar temizleniyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelere de ağırlık veren ekipler; tarla, bahçe ve seraların yanına atılan tonlarca tarımsal atığı toplayıp şehirden çıkarıyor.