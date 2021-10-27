Akdeniz'de “Gezen Sinema Günleri” başlıyor

Beş gün sürecek sinema günlerinde, gösterim öncesi müzik dinletisi de gerçekleşecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sanatsal etkinlikler devam ediyor. Geçen aylarda açık hava sinema günleri düzenleyen Akdeniz Belediyesi, bu kez de ücretsiz sinema gösterimi etkinliğine ortak oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri; Akdeniz Kaymakamlığı ile Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, 27-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek “Gezen Sinema Günleri” başlıyor. Her filmin gösterimi öncesi 18.30-19.30 saatleri arası müzik dinletisi organize edilecek. Filmlerin gösterim saati ise 19.30-21.00 arası.

Etkinlik sayesinde, hayatında hiç sinemaya gitmeyen her yaştan vatandaş, ilk kez beyaz perdede film izleme heyecanını yaşayacak.

Sinema Akdeniz'de çağrısı ile organize edilen “Gezen Sinema Günleri” etkinliğinin takvimi ise şöyle: 27 Ekim 2021 Melemez İhsaniye Köyü Atatürk Büstü önü. 28 Ekim 2021 Nusratiye Mahallesi Cengiz Topel İlkokulu bahçesi. 29 Ekim 2021 Kazanlı Mahallesi Kazanlı Belediyesi Ortaokulu. 30 Ekim 2021 Yeni Mahalle Seyfi Türkoğlu Stadı Yanı (Toros Devlet Hastanesi Karşısı). 31 Ekim 2021 Mersin Millet Bahçesi sahil etabı.