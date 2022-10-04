Akdeniz'de 'Hoş Geldin Bebek' projesinde 5 bin aileye ulaşıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, 2020 yılının ilk gününde başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi sayesinde ilçede ulaşılan bebeklerin sayısı 5 bine ulaştı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, üçüz kız bebek sahibi olan Fidan ve Mehmet Karakaya çiftini, Karaduvar Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etti, hoş geldin bebek çantası hediye etti. İlk kez çocuk sahibi olan ailenin, dünyaya gelen 3'üz kız bebekleri ile büyük sürpriz yaşadığını ifade eden Başkan Gültak, “Tabi ilk kez çocuk sahibi olacak ailemizin aklına tek çocukları olacağı geliyor. Ancak şu anda maşallah nur topu gibi 3 kızımız var beşiklerinde. İsimleri de Eylül, Masal ve Leyla. Üçüz bebekleri dünyaya gelen ailemizi tebrik ediyorum. Allah onları, sağlıklı ve afiyet içinde büyütsün. Anne-babalarına, ülkemize ve milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni ediyorum” dedi.

2023 yılı içinde de en az 2 bin bebeğe ulaşılması planlanıyor

Sözlerini, “Mersin'de bu güzel ve örnek projeyi başlatan ilk belediye olmaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz” şeklinde sürdüren Gültak, “Seçildiğimizden bugüne dek ailelerimizin yanındayız, onlara çeşitli hediyeler getiriyoruz. Annelerimize destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık veya farklı konularda desteğe ihtiyaçları varsa yine yerine getiriyoruz. Bu güzel günlerinde anne ve babaların sevincini paylaşıp en mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Gelecek yıl içinde en az 2 bin bebeğimize daha ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle 4 yılda Akdeniz'de ulaştığımız bebek ve aile sayısı 7 bine ulaşacak” diye konuştu.

Başkan Gültak, 1'inci yaş gününde de bebekleri unutmadı

Öte yandan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleştirdiği hoş geldin bebek ziyareti ile tanıştığı ve bugün 1'inci yaşlarını geride bırakan Utku bebek ile Mustafa Poyraz bebeği, doğum günlerinde ziyaret etti. Bebeklerin anne ve babasıyla sohbet eden, ailenin diğer çocuklarını da hediyelerle sevindiren Başkan Gültak, ailelere ve bebeklerine sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.