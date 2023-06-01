Akdeniz'de ibadethanelere özel bakım

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan ve vatandaşların dini vecibelerini eda ettiği camiler, Kur'an kursları, mescit ve türbelere yönelik dezenfekte, halı yıkama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve nezih bir ortamda ibadetlerini ifa edebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde temizlik, halı yıkama ve ilaçlama hizmetini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil temizlik ekibi, havaların ısınmasıyla birlikte son teknolojiye sahip modern araç ve gereçler yardımıyla vatandaşların dini vecibelerini yerine getirdiği ibadethanelerde halı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor.

114 cami, 2 kilise, mescit ve Kur'an kursları

Özellikle Koronavirüs salgını döneminde ibadethaneler çok yoğun şekilde hizmet veren mobil cami temizlik ekibi, hazırladığı plan ve program çerçevesinde ilçe genelinde bulunan 114 cami, 2 kilise, ayrıca mescitler ile Kur'an kurslarına yönelik hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Parmakkurdu Mahalle Camiinde halı yıkama ve dezenfekte çalışması yapan mobil ekip, Yunus Emre Camiinin halılarını yıkayıp temizledi, Huzurkent Gazi Mahallesi Camisi avlusunu da dezenfektanlı su ile yıkadı.

Öte yandan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıcak havalarda dinlenmek ve soluklanmak için ziyaret ettiği ibadethanelerin bahçe ve avlularına da gerekli bakımı yapıyor, camilerin avlularını hem ilaçlı ve tazyikli su ile yıkıyor; ayrıca ot biçme ve ağaç budama hizmeti veriyor.