Akdeniz'de işgal altındaki 15 dönümlük arazi belediyeye kazandırıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, imar planında 'park alanı' olup, imar uygulamasıyla da 'kamusal alan' olarak tescil edilen ancak yıllardır başka kişilerin işgali altında olan Şevket Sümer Mahallesindeki 15 dönümlük arazinin tekrardan belediyeye kazandırıldığını belirterek, "Milletin malını tekrardan millete iade ediyoruz. Bundan sonra Akdeniz'in malları kimseye peşkeş çekilmeyecek" dedi.

İmar planında 'park alanı' olup, imar uygulamasıyla da 'kamusal alan' olarak tescil edilen ancak yıllardır başka kişilerin işgali altında olan Şevket Sümer Mahallesinde, Akdeniz Belediyesine ait toplamda 15 bin metrekare büyüklüğündeki alan tahliye edildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, söz konusu alana gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gültak, söz konusu yerin daha önceden tır garajı olarak kullanıldığını ancak o alanın belediyeye ait, Akdeniz halkına ait bir alan olduğunu kaydetti.

"15 dönümlük alanı işgalden kurtardık"

Geçmiş yönetimler döneminde bazı kişi veya kişilere verilen alanın tekrar belediyeye kazandırıldığı için gururlu olduklarını vurgulayan Gültak, "Geçmiş yönetimlerin kendine yakın insanlara bunun gibi farklı yerlerde verdikleri, peşkeş çektikleri alanlardır. Biz burayla davalık olduk. Davaları kazandık. Davaların hemen bitiminde de vatandaşı tahliye ettik, emniyet güçlerimiz ile birlikte yıktık. Şimdi burası, Akdeniz Belediyesinin yani Akdeniz'de yaşayan vatandaşların yeri artık. Hemen kuzeyinde de Çevre Kontrol Müdürlüğümüzün de yeri işgal altındaydı. Orayı da burayı da işgalden kurtardık" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra Akdeniz'in malları kimseye peşkeş çekilmeyecek"

Belediyeye kazandırılan alana Fen İşleri Müdürlüğünü taşıyacaklarını vurgulayan Gültak, "Çevre Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğümüzü tam da Akdeniz'in ortasında olan ulaşımın kolay olduğu trafiğin yoğun olmadığı bir yere taşıyarak, bir kompleks haline getirmiş oluyoruz. Bundan dolayı gururluyuz. Daha önceden de Yılmaz Güney Parkı birilerine peşkeş çekilmeye çalışılmıştı. Yani Akdeniz'de bir çok yer işgal altındaydı. Biz önemli kritik yerleri kurtardık . Milletin malını tekrardan millete iade ediyoruz. Bundan sonra Akdeniz'in malları kimseye peşkeş çekilmeyecek"