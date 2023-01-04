Akdeniz'de kadınlar ücretsiz sağlık taramasından geçiriliyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, geçen yıl başlattığı proje çerçevesinde yaklaşık 400 kadına ulaşarak ‘mamografi, smear testi, kolon kanseri taraması ve kan tahlillerinin' yapılmasını sağladı. Ücretsiz sağlanan tarama ve testler sonucu risk taşıyan kadınların tedavi sürecine de destek olunuyor.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile geçen yıl protokol imzalayan Akdeniz Belediyesi, erken tanı ve tedavide büyük önem taşıyan meme ve kolon kanseri taraması için kadınlara destek oluyor. Mahalle kültür evlerinde verdiği kurslarla kadınları meslek sahibi yaparak kadın istihdamını arttıran, mikro-kredi projesi ile işini kurmak isteyen kadınları destekleyen, kadınları farklı illerde doğa gezilerine götüren, çocuklarıyla birlikte kadınları yaz kamplarında misafir eden Akdeniz Belediyesi, geçen yıl başlattığı sağlık hizmeti sayesinde de yaklaşık 400 kadına ulaştı.

Risk taşıyan kadınların tedavi sürecinde de destek olunuyor

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve sağlık açısından büyük önem taşıyan hizmet çerçevesinde son olarak 10 kadın, servis araçları ile mamografi, smear testi, kolon kanseri taraması ve kan tahlilleri için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürüldü. Merkezde yapılan test ve taramalar sonucu risk grubunda olduğu tespit edilen ve tedavi süreci başlayan kadınların takibi de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Kadınların, ücretsiz onkobüs servis hizmeti ile tedavi görecekleri hastanelere ulaşımı sağlanıyor.

Geçen yıl başlatılan proje çerçevesinde uzman doktorlar ve belediye ekipleri, binlerce Akdenizli kadına ulaşarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıyor. Görüşmeler sonucu mamografi, smear testi, kolon kanseri taraması ve kan tahlilleri yaptırmak isteyen kadınların kayıtları alınarak KETEM'e ulaşımları sağlanıyor.