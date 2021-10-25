Akdeniz'de kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, güçlendirilen araç gereç ve iş makineleri yardımıyla, ilçe sınırlarında yer alan mahallelere ihtiyacını duyduğu hizmetleri ulaştırıp, bir yandan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya, diğer yandan ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor.

Belirlenen plan ve program dâhilinde ilçe genelinde yoğun bir asfalt serim çalışması gerçekleştiren ekipler, kent merkezine uzak olan Evci Mahallesi'nde bulunan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparak bölgenin çehresini değiştirdi. Fen işleri ekiplerinin diğer bir durağı ise Nacarlı Mahallesi olurken, burada da asfalt serim çalışması yapıldı.

Çilek Mahallesi'ne de çıkarma yapan ekipler, Güney Ortaokulu ile Şehit Recep Aslan İlkokulu etrafındaki kaldırımlarda da karo kaplama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca belediyeye ait Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Tesisi arkasından geçen yol ile bu spor tesisinin yanında bulunan ve Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne tahsis edilen bina önünden geçen yolu da asfaltla kapladı.