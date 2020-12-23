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Akdeniz'de korona virüs mücadelesi aralıksız sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadelesi kapsamındaki dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde yoğun ve aralıksız devam ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadelesi kapsamındaki dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde yoğun ve aralıksız devam ediyor.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan kriz masasına bağlı çalışan ve 100 kişiden oluşan mobil ekip, insan yoğunluğunun fazla olduğu hastaneler, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve eczaneleri ilaçlamaya devam ediyor. Aralıksız çalışan mobil ekipler, parklar ve banka şubeleri, Toptancılar Hali ile Balık Hali, otobüs durakları, apartman ve site girişleri, asansörler ile iş merkezlerinin yer aldığı yüzlerce mekanı ilaçladı.



Zabıta ekipleri Pazar yerlerini denetliyor


Öte yandan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde yine insan yoğunluğunun arttığı bölgelerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri de özellikle semt pazarlarında, pazara maskesiz girmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde maske denetimlerini de sürdürüyor.


Diğer yandan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çok amaçlı dezenfektan araçları ile de merkez-kırsal ayırımı yapılmadan ilçenin tüm mahalle ve caddelerinde dezenfekte çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Ekipler, çöp konteynerlerini de periyodik olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.


Akdeniz'de Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait dezenfekte ekibi de kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte-ilaçlama işlemi için talebi olan vatandaşlar, 0552 768 88 88 numaralı cep telefonu üzerinden whatsapp mesajı ile başvuru ve talep oluşturabiliyor.

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