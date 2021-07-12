Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık ve hijyen koşullarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 3 satış yeri ile 30 kesim yeri belirledi. Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, belirlenen yerlerde çalışmalara başladı.

Vatandaşların ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi ve hazırlıkların eksiksiz olması adına Akdeniz Belediyesine bağlı ilgili ekiplerin hız kesmeden çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Gültak, “Öte yandan halk sağlığını tehdit eden yerlerde kurban kesilmemesi hususunda ekiplerimizin özenle hareket edeceğini bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmakta fayda görüyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidini de unutmamalarıdır. Bu süreçte sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamamız adına herkesin duyarlı olması her birimiz için önem arz etmektedir" dedi.

Akdeniz ilçesinde belirlenen kurban satış ve kesim merkezleri ise şu şekilde: "Kurban satış yerleri; Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi Kıbrıs İ.Ö.O yanı, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı boş alan. Kurban kesim merkezleri; Barış Mah. 4516 Sokak No:17 Car oto yıkama içi, Üç Ocak Mahallesi 117. Cadde Ebubekir Cami önü, Parmakkurdu Mahallesi köy çıkışı otobüs durağı, Puğkaracadağ Mahallesi Meydanı, Karacailyas Mahallesi semt pazarı içi, Yanpar Mahallesi Meydanı, Gündoğdu Mahallesi M. Ahmet Caddesi Kıbrıs İ.Ö.O yanı, Huzurkent MESKİ binası yanı, Köselerli Mahallesi Muhtarlık yanı, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, Müfide İlhan Mahallesi 6140 Sokak boş alan, Anadolu Mahallesi Yenitaşkent Mahallesi Futbol sahası yanı, Demirhisar Mahallesi Mahalle Muhtarlığı yanı, Dikilitaş Civanyaylağı ve Bekirde mahalleleri-Civanyaylağı taziye evi yanı, Nusratiye Mah. 5003 Sokak Pazar sokağı, Aşağı Burhan Mahallesi Futbol Sahası yanı, Turgutreis Mahallesi 4114 Sokak Eski Muhtarlık yanı, Iğdır Mahallesi Eski Futbol Sahası yanı, Camili Mahallesi Camili Meydanı, Bağcılar İhsaniye Mahallesi Eski Tarsus Cad. Mezarlık yanı, Gazi Mahallesi Kazım Karabekir İ.Ö.O. yanı, Kazanlı Mahallesi Kazanlı Muhtarlık yanı, Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu Mahallesi Muhtarlık önü, Hamidiye Mahallesi 4204 Sokak Salim Yılmaz Lisesi karşı, İhsaniye Mahallesi Adliye Sarayı arkası Nacarlı Mahallesi Mezarlık karşısı."