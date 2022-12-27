Akdeniz'de mahalle sakinlerine ilkyardım eğitimi

Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesinde, Akdeniz Belediyesi tarafından hizmete açılan Kültür ve Sanat Evinde mahalle sakinlerine, Türk Kızılay'ına bağlı sağlık uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesi, toplumsal bilincin artması ve bu eğitimi alan kişi sayısının artırılması amacıyla Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde temel ilkyardım eğitimi vererek bu konudaki farkındalığı arttırmaya devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle kültür ve sanat evlerinde, bir yandan kursiyerlere farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimleri verilirken, toplumsal farkındalık oluşturan eğitimler de sunuluyor. Bu çerçevede, Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Turgut Reis Mahallesinde hizmete açılan Kültür ve Sanat Evinde, Türk Kızılay'ına bağlı sağlık uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimi verildi; kaza, afet, boğulma ve tıkanma gibi acil durumlarda yapılabilecek doğru müdahaleler ve teknikler anlatıldı.

Sağlık uzmanlarınca, 'İlk yardım hayat kurtarır' sloganıyla gerçekleşen eğitimlerde, herhangi bir kaza veya acil bir durumda, uzman sağlık görevlileri gelinceye veya kazazede hastaneye ulaştırılıncaya dek eldeki mevcut imkanlarla, kazazedeye yapılabilecek çeşitli müdahaleler anlatıldı. Eğitime katılan uzmanlar, ilkyardımın amacının, sağlık ekipleri gelinceye kadar kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek, kazazedeyi güvenli bir yere almak, hayati fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak ve zarar verici bir müdahalede bulunmamak olduğunun altını çizdi.

"İlk olarak 112'ye haber verilmeli, sonrasında müdahale edilmeli"

Hayati fonksiyonları duran bir kazazedenin hayata döndürülmesi açısından önem taşıyan suni solunum ve kalp masajının, sadece ilkyardım sertifikası bulunan kişilerce uygulanabilir olduğunu da hatırlatan uzmanlar, bir kaza ile karşılaşıldığında öncelikli olarak olay yerinde can güvenliğinin sağlanması, hemen ardından 112'ye haber verilmesi ve doğru müdahale konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kaza, doğal afet veya çeşitli acil durumlarda hayat kurtaran temel ilkyardım eğitimi; Özgürlük ve

Güneş Mahalle Kültür ve Sanat Evleri'ne devam eden kursiyerler ile mahalle sakinlerine de verilecek.