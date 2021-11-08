Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince görsel kirlilik oluşturan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında, kimi zaman sosyal sorunlara da yol açıp toplum huzurunu bozan metruk yapıların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek halkın can güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanına dönüştüğü için de toplumsal sorunlara yol açan metruk binaların yıkım çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor.

Ekipler bu kapsamda, iş makineleri yardımıyla, yasal süreçleri tamamlanan Yeni Mahalle'de bulunan, mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait metruk binalar ile Şevket Sümer Mahallesi'ndeki metruk binayı, çevre güvenliğini alıp kontrollü şekilde yıktı.

Yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca inşaat atığı ve moloz, yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip güvenli bir şekilde mahallelerden çıkarıldı. Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, metruk evleri oyun alanına çeviren çocukları için büyük tehlikeler oluşturan ve kimi zaman da toplum huzurunu bozan terk edilmiş yapıların yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirip Akdeniz Belediyesine teşekkür ettiler.