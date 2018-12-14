Akdeniz'de okul kantinleri denetleniyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nden yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından, binlerce öğrencinin hemen her gün kullandığı okul kantinleri kontrol edilip denetleniyor.

Denetimler esnasında komisyon yetkilileri, okul kantinlerini işleten kişilere ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, çalışanların hijyen raporları ve kantinlerin genel temizlik durumu, gıda ürünlerinin saklanma koşulları, tost ve hamburger gibi yiyeceklerin hazırlandığı elektrikli aletleri, hazır gıdaların son kullanma tarihi, içeriği ve menşei gibi konularda incelemeler yaptı. Eksiği bulunan kantin işletmecileri uyarıldı ve gerekli yasal tutanaklar tutuldu.

“Kontrol ve denetimler kesintisiz devam edecek”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesinin altını çizdi, bu anlamda belediye ve kaymakamlık olarak üzerlerine düşen görev ve sorumlulukla hareket ettiklerini dile getirdi. Okullarda yiyecek ve içecek satılan işletmelere yönelik kontrol ve denetimleri değerlendiren Pamuk, her gün binlerce çocuğun gıda ürünü satın aldığı kantinlerin, yemekhane, büfe ve çay ocaklarının genel hijyen açısından sağlıklı ve temiz olması gerektiğini vurguladı.

Pamuk, “Yetkili kurumlar olarak, bu tür işletmelere yönelik kontrol ve denetimler aralıksız devam edecektir. Hiç kimsenin, çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmasına izin vermeyiz. Bu anlamda özellikle okul idarecileri ve kantin işletmecileri ile buralarda çalışan personellerin, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızın sağlığının korunması noktasında, üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu ciddiyet ve hassasiyetle yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.