Akdeniz'de 'özel' buluşma

Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Niğde Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan, kendisinin de 14 yaşında babasını kaybettiğini ve bir yetim olarak büyüdüğünü söyledi. Derneğin çalışmaları anlatan Mercan, yaklaşık 30 yıl önce öğretmen olarak atandığı Tunceli'de kendisi gibi yetim çocuklar için başlattığı hareketi yıllardır sürdürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 30 yıldır yetim çocukları okuttuklarını kaydeden Mercan, "Bu çocuklarımız da fahri üyemiz ve destekçimiz oldu. Bu yıl itibariyle üniversitede okuyan 712 çocuğumuza 500 lira ile bin 400 lira arasında eğitim desteği sağlıyoruz. Niğde'de yaklaşık 700 yetim ailemizin ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Tabi bunları temin ederken, okuttuğumuz öğrencilerimiz var; bu ayın 15'i itibariyle 3 bin 125 çocuğumuz devlet memuru olmuş. İşte bu çocuklarımız derneğimize destek oluyor. Hemen her ilden destek veren hayırseverlerimiz de var. Tabi bizi diğer derneklerden ayıran bir özellik var… Biz, yardım etmediğimizi iddia ediyoruz. Çünkü bizden alacağınız her şey aslında sizin hakkınız" şeklinde konuştu.

"Mağdur durumdaki tüm insanların yanındayız"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise göreve geldikleri ilk günden beri gönül belediyeciliği ilkesi ve sosyal belediyecilik anlayışıyla mağdur ve ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarının altını çizdi. Özverili çalışmaları nedeniyle dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Gültak, İslam dininin de her zaman barışı ve kardeşliği savunduğunu belirterek, "Gönül ister ki dünyada savaş, zulüm olmasın, barış olsun. Gönül ister ki dağılımda adalet olsun. İşte hemen yanımızda Suriye'de, yıllardır savaş devam ediyor. Son olarak Ukrayna'da savaş çıktı. Dünyanın birçok noktasında savaş var. Savaşlardan en çok aileler, kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal hizmet ve projelere büyük önem veriyoruz"

Sosyal hizmet ve projelere büyük önem verdiklerini kaydeden Gültak, hayırsever iş insanlarının desteğiyle Ramazan ayında iftar çadırı açtıklarını, ihtiyaç sahibi

ailelere de ulaşıp binlerce gıda paketi dağıttıklarını hatırlattı. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Gültak, "Cenabı Allah da böyle buyuruyor;

‘İhtiyacından fazlasını paylaş' diyor. Tüm insanlar olarak bunu yapabilsek dünyada fakirlik olmaz" şeklinde konuştu. Gültak, Akdenizli kadınlar ve gençlere yönelik istihdam ve eğitim projelerinden de bahsederek, "Sağladığımız destekler sayesinde birçok kadın meslek sahibi oldu veya işini büyüttü. Gençlerimiz de diledikleri lise ve üniversiteleri kazandı” diye konuştu.

"Kooperatiflere üye olun, mikro kredi desteğine başvurun"

Buluşmaya katılan annelere de seslenen Başkan Gültak, üretmek ve meslek sahibi olmak isteyenlerin, belediye öncülüğünde kurulan kadın kooperatiflerine üye olmaları ve belediye mahalle kültür evlerinde verilen kurslara katılma çağrısında bulundu. Akdeniz Belediyesi'nin, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı işbirliğinde gerçekleştirdiği mikro kredi imkânından da bahseden Gültak, şunları söyledi:

"Bu krediyi kullanmak isteyen kadınlar, annelerimiz de bizlere başvuru yapabilir. Kadınların üretim ve satış yapmasına, böylece aile ekonomisine katkı sunmasına büyük önem veriyorum. Bu, hem özgüveni getiriyor hem de aile içinde bir motivasyon sağlıyor."

Konuşmaların ardından buluşmaya katılan annelere ve çocuklarına hediyeleri takdim edildi.