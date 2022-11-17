Akdeniz'de park ve yeşil alanlar elden geçiriliyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, temiz ve nezih bir kent yaşamı sunmak için ilçe sınırlarında bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, yenileme, ağaç budama, ot biçimi ve temizlik hizmetlerine hız verdi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakini vatandaşların dinlenip günün stresini attıkları, çocukları ile birlikte eğlendikleri, daha temiz ve rahat nefes aldıkları park ve yeşil alanlara yönelik peyzaj ve bakım hizmetlerine ağırlık verdi. Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sunmak için çalışan ekipler, merkez-kırsal bölge ayırımı yapmadan, ilçe sınırlarındaki bütün park, bahçe ve mesire alanlarında yenileme, ağaç budama, ot biçimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hazırladıkları plan ve program çerçevesinde, ilçede bulunan eğitim yuvası okulları, resmi kurumları, camileri ve mahalle evlerini de unutmayan ekipler, bu tür yapıların bahçe veya avlusunda bulunan, can güvenliğini tehdit edebilecek hale gelen ağaçları da buduyor. Bu çerçevede park ve bahçeler ekipleri, Huzurkent Adnan Menderes, Bahşiş, Köselerli, Akdam, Civanyaylağı, Hebilli, Kulak, Güneş, Çay daha birçok mahallede yer alan park ve yeşil alanlar ile okul, cami ve resmi kurumların bahçesinde ağaç budama, ot biçme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediye merkez binası önünde bulunan ve vatandaşların da dinlenmek amacıyla uğradığı meydanda mevsimlik çiçek dikim çalışmasını tamamladı.

Nusratiye Mahalle Muhtarlığı etrafına parke taşı döşeyip yenileyen ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, bölgede bulunan Çevre 2000 Parkında da zaman içinde ömrünü tamamlayan 200 metre kare genişliğe sahip geçiş yolunu sökerek karo döşeme çalışması başlattı. Adanalıoğlu Eylül Parkı'nda peyzaj ve yenileme çalışmaları biterken, aydınlatma sisteminin tadilatı ise yakında tamamlanacak.