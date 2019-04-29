Akdeniz'de parklar bahara hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kent sakinlerinin dinlenmek, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek amacıyla ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik hizmet ve çalışmalarını arttırdı. Farklı mahallelere yönlendirilen ekipler, ağaçların buduyor, yeşil alanların temizliğini ve bakımını yapıyor, kaldırımlara atılan tarımsal atıkları ve inşaat molozlarını topluyor. Sahadaki ekipler, insanların can güvenliğini tehdit eden, araç sürücülerinin görüşünü kısıtlayan ağaç dallarını da keserek olası kaza ve tehlikelerin önüne geçiyor. İhsaniye ve Barış mahalleleri ve Toptancılar Sitesinde iş makinelerinin desteğiyle boş arazilerin temizliğini de yapan ekipler, buraları oyun alanına çeviren çocuklar için risk oluşturması nedeniyle büyüyen otları da biçiyor.

Park, meydan, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedeflenirken, Akdeniz Belediyesi, kendi fidanlığında ürettiği on binlerce farklı mevsimlik çiçeğin, ilçenin ve kentin dört bir yanındaki yeşil alanlara dikimini de gerçekleştiriyor.

“Akdeniz'de yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacağız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Akdeniz'de yaşayan insanların kullandığı park, bahçe ve yeşil alanların temizliği, bakımı ve yenileme çalışmalarına özel bir önem vereceklerini vurguladı. “Daha temiz ve sağlıklı bir kent için sahada hizmet veren tüm ekiplerimizle seferber olduk” diyen Başkan Gültak, Park-Bahçeler, Çevre Koruma-Kontrol ile Fen İşlerine bağlı ekiplerin, koordineli bir şekilde Akdeniz'e kesintisiz ve yoğun şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Gültek, “Amacımız, park ve yeşil alanları kullanan vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda günlerini geçirebilmelerini sağlamaktır. Akdeniz'de yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden hakkaniyetli yararlanması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımıza aralıksız sürdüreceğiz” dedi.