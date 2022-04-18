Akdeniz'de parklar bahara hazırlanıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıcak havaların yüzünü göstermesiyle birlikte ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlarda her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz ilçesi sakini vatandaşların, temiz nefes alıp dinlenmek, piknik veya spor yapıp güzel vakit geçirmek için uğradığı, çocukların da oyun oynamak için buluştuğu parklar tamamen elden geçiriliyor, varsa eksikleri tamamlanıyor.

Merkez-kırsal demeden tüm parklar elden geçiyor

Yoğun bir planlama ve program hazırlayan ekipler, Hüseyin Okan Merzeci, Barış Mahallesi Akyüz Parkı, Turgut Reis Mahallesi Mersinli Ahmet Parkı, Müfide İlhan Lale Parkı, Karaduvar Açelya Parkı gibi kent merkezi veya diğer mahallelerde bulunan parklarda bank, kamelya ve demir aksamları boyama, ot biçme ve budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sevgi Çocuk Evlerinin de bahçesindeki otları budayıp bordür taşlarını boyayan ekipler, Adanalıoğlu Mahallesi Şeyh İbrahim El Hekim Türbesinin giriş tabelalarını yeniledi. Yılmaz Güney Gençlik Merkezinde peyzaj çalışması yaparak çevredeki bordür taşlarını boyayan ekipler, Millet Bahçesinde de çim biçme, sulama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.