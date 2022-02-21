Akdeniz'de parklara bahar bakımı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsimi ile birlikte vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği, dinlenip günün stresini atarken, çocukları ile birlikte eğlenip, rahat nefes aldığı park ve yeşil alanlara yönelik bakım ve yenileme çalışmalarına ağırlık verdi.

Banklar, kamelya ve çöp kovaları yenileniyor

Ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığında bulunan atölyede, belediye personeli tarafından üretilen banklar, kamelyalar ve çöp kovalarını da merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyulan bütün park ve yeşil alanlara yerleştirmeye devam ediyor. Aralıksız çalışan ekipler, zaman içinde zarar gören elektrik tesisatı, aydınlatma direkleri, lavabo ve çeşmeleri de yeniliyor.

Mersin Millet Bahçesinde bulunan çocuk kum havuzunda tesviye çalışması yapan ekipler, ayrıca çim biçme, temizlik ve sonrasında da gübreleme çalışması gerçekleştirdi. Eylül Parkı, Kazanlı Ayhan Güven Parkı ve birçok mahallede yer alan parklarda yenileme ve tamirat çalışması yapan ekipler, Defne Parkında da çocuk oyun grubunun etrafındaki halı filenin döşemesini yeniledi.

Mesudiye Mahallesi Yalçın Toroğlu Parkı ile Kürkçü Mahallesi parkında ot biçimi, budama ve temizlik yapan ekipler, Esenli Mahallesine kazandırılan meydana spor aletlerinin montajını yaptı, bordürleri boyadı. Diğer bir ekip de Kazanlı Mahallesinde bulunan futbol sahasında toprak düzenleme, ardından da çevresinin ot biçimini gerçekleştirdi.