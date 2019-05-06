Akdeniz'de Ramazan'da her gün 6 bin kişilik iftar sofrası kurulacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan dolayısıyla her gün 12 mahallede olmak üzere 6 bin kişilik iftar sofrası kuracak. Başkan Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri kardeşlik ve gönül iftarına davet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, tüm Mersinlilerin Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan boyunca her gün 12 farklı mahallede kurulacak olan 6 bin kişilik iftar sofrasına vatandaşları davet etti. Ramazan ayının bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği ay olduğunu vurgulayan Gültak, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan'da, tüm küskünlük ve dargınlıkları bir kenara bırakıp birbirimize kardeşçe sarılalım. Özellikle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın kapılarını çalalım, hal ve hatırlarını sorup, gönüllerini alalım. Bir eksikleri, ihtiyaçları varsa da gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde onlara yardımcı olalım. Belediyemizin Ramazan ayının en güzel ve anlamlı geleneklerinden biri olan iftar sofrası ile gönül belediyeciliği kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmamıza sunduğunuz katkı ve destek sunan herkese teşekkür eder, hayırlarının Allah katında kabulünü niyaz ederim" dedi.

Akdeniz Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kurulacak olan mahalleler şöyle: Çay (mahalle evi), Çilek (23 Nisan İlkokulu), Özgürlük (Muhtarlık yanı), Kazanlı (Kazanlı İlköğretim Okulu), Karacailyas, (Karacailyas Ortaokulu), Yeni Mahalle-Üç Ocak, (Zeki Sabah İlkokulu), Akdeniz Belediye merkez bina yanı, Turgut Reis-Kiremithane-Hamidiye, (Salim Yılmaz Anadolu Lisesi), Güneş, (Kıbrıs İlköğretim Okulu), Şevket Sümer (Ertuğrul Gazi Ortaokulu) ve Hal Mahallesi (İmam Gazali Ortaokulu).

Belediye tarafından ayrıca Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli, Esenli, Parmakkurdu, Yanpar, Bağcılar, Nacarlı, Bağlarbaşı, Kulak, Bahşiş, Gazi, Evci, Sarı İbrahimli, Toroslar, Anadolu, Adanalıoğlu, Yukarı Burhan, Aşağı Burhan, Kürkçü, Demirhisar, Akdam, Civanyaylağı, Dikilitaş, Bekirde, Abdullah Şahutoğlu, Karaduvar ve Yeşilçimen mahallelerine de Ramazan boyunca birer gün seyyar iftar sofrası kurulacak.