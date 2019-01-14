Akdeniz'de robotik kodlama sınıfı açıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu'na hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan ‘robotik kodlama sınıfının' açılışını yaptı. Pamuk, Akdeniz'e 12 adet robotik kodlama sınıfı daha kazandıracaklarının müjdesini de verdi.

Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan okulda gerçekleşen robotik kodlama sınıfının açılış törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un yanı sıra, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Karakuş, hayırsever iş adamı İbrahim Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi konuşan Başkan Pamuk, hayırsever vatandaş İbrahim Yıldız'a teşekkür ederek, eğitimde kalitenin yükselmesi ve öğrencilere daha modern bir eğitim verilmesi noktasında robotik kodlama sınıflarının önemli olduğunun altını çizdi. Geleceğin teknolojisi olarak görülmesi nedeniyle robotik kodlama sınıflarının hızla yaygınlaştığını belirten Pamuk, “Bu tür sınıflar, çocukları geliştiriyor ve modern eğitim anlayışına da katkı sağlıyor. Tabi bugün açacağımız sınıf, sadece bu okula değil, bölgede bulunan diğer okulların öğrencilerine de hizmet verecek, onlar da gelip etkin bir şekilde bu teknolojiden faydalanabilecekler. Bu bağlamda eğitim sürecine, okulumuza ve çocuklarımıza çok güzel bir katkı sağladınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin” dedi.

Akdeniz ilçesinde robotik kodlama sınıflarının sayısını arttırmak istediklerini de kaydeden Pamuk, “Şu anda konuyla ilgili olarak, Kalkınma Ajansı'nca da kabul edilen Avrupa Birliği projemiz de var. Akdeniz'de 12 civarında robotik kodlama sınıfı daha açmayı planlıyoruz. İnanın bu durum, eğitimin kalitesine doğrudan katkı sağlayacak. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin robot üretimine, teknolojiye dönük ilgilerini arttırabilirsek, bu etki, onların eğitim sürecine ve geleceklerine de büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından robotik kodlama sınıfının açılışını yapıldı.