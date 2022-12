Akdeniz'de sardalya bereketi

Akdeniz'de av yasağının kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yerini alırken, özellikle 'sardalya'nın bol olması balıkçıları sevindiriyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Karadeniz'in hamsisi, Marmara'nın palamutu varsa bizim de sardalyemiz var. Şu anda sardalya bolluğu var" dedi.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Akdeniz'de av yasağı tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da doldu. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı. Yaklaşık 3 aydır avlanmaya çıkan balıkçılar Akdeniz'de 'sardalya' bolluğu yaşandığını belirtildi. Karadeniz'in hamsisi, Marmara'nın palamutu varsa bizim de sardalyemiz var" diyen balıkçılar vatandaşların bu durumu değerlendirmesini istedi.

"Sezon çok iyi gidiyor"

Av durumu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle av yasağının Akdeniz'de tamamen kalktığını belirterek, "Sezon çok iyi gidiyor. Balık çeşitliliğimiz bol. Fiyatlarımız da çok uygun. Sezon başında Marmara ve Karadeniz'den palamut akınıyla karşılaştık. Akdeniz'de oralara göre azda olsa palamut çıktı. Bu sene sezon başında palamut epey bir ucuzladı. Gerçekten halkımız bu 2-3 aylık sürede bol bol balık yediler. 20 liradan, 25 liradan balık yediler. Tabi şu anda palamutta bir azalma olduğundan dolayı biraz fiyatlar yükseldi ama yine de çoğu balık fiyatı gayet uygun" diye konuştu.

"Şu anda sardalya bolluğu var"

Son dönemde özellikle sardalya bolluğu yaşandığını kaydeden Polat, "Marmara'nın palamutu, Karadeniz'in hamsisi olduğu gibi bizim Akdeniz'in de sardalyesi var. Omega 3 açısından en iyi balığın somon olduğu bilinir ama sardalya bütün balıklardan daha iyi. Halkımızın burada zaten sardalyaya ciddi rağbeti var. Her yaştan insanın sardalya yemesini istiyoruz. Zaten şu anda sardalya bolluğu var. Burada havalar iyi gittiği sürece her çeşit balığımız çıkar. Yılbaşından itibaren havaların biraz kötüleşmesiyle birlikte balık çıkma oranları düşer. Buna rağmen fiyatlarımız gayet uygun. Geçen yılın bu aylarına göre fiyatlarımızda baya bir uygunluk var. Geçen yıl çupra-levreği biz 100-110 liraya satarken, şu anda 80 lira. Sardalya normalde 50 lira ama biz 30-35 lira arasında satıyoruz. İstavrit 25, hamsi 35 lira. Yani her keseye uyacak balık var. Halkımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.