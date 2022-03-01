Akdeniz'de ‘şeker otu' yetiştirilecek

Akdeniz Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Renkli Kadın Kooperatifi arasında imzalanan protokolle birçok rahatsızlığa karşı doğal tedavi bitkisi olarak kullanılan ‘şeker otu' (stevia) yetiştirilecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin girimleri sayesinde başta egzama, diyabet, mide ve diş hastalıklarına karşı doğal bir tedavi bitkisi olan ‘şeker otu' ilçe sınırları içinde yetiştirilecek. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Tarım Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen ve Renkli Kadın Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz arasında imzalanan protokol kapsamında, Akdeniz Belediyesine ait uygun arazilerde şeker otu bitkisi üretilecek.

Tatlı olduğu için şeker yerine geçebilecek doğal bir tatlandırıcı olan şeker otu, başta Akdeniz ilçesinde yaşayan hastalar olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşayan birçok insana şifa olacak.

Diyet yapanların şeker ihtiyacını karşılıyor, sigarayı bırakmada yardımcı oluyor

Belediyenin açıklamasında, şeker otu bitkisine ilişkin şu bilgiler verildi:

“Stevia, Güney Amerika'da yetişen bir bitki türü. Popülaritesinin artmasıyla birlikte Türkiye'de de bazı bölgelerde yetiştirilmeye başlandı. Stevia bitkisi, hem şekere alternatif olarak hem de sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olarak tüketiliyor. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapan insanların şeker isteğinin karşılanmasını da sağlıyor. Şeker yerine stevia kullanan kişilerin mide problemleri ve strese bağlı hastalıklarının azaldığı yönünde bilgiler var. Piyasada yeşil yapraklı strevia, stevia ekstratı ve işlenmiş strevia olmak üzere üç farklı şeker otu türü var.”