Akdeniz'de sıcak asfalt serimi başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde sürdürdüğü soğuk asfalt seriminin yanı sıra, ihtiyaç duyulan mahallelerde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına da başladı.

Yoğun süren çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sıcak asfalt çalışma yaptığı sokaklar ilk olarak baştan sona yenilendi ve asfalt serim çalışmaları devam ediyor. İlk etaptaki çalışmalar bittiğinde Akdeniz'in ihtiyaç duyan mahallelerine toplamda 12 bin ton sıcak asfalt dökülmüş olacak. Diğer yandan Köselerli Mahallesi'nde, asfalt çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda bulunan kaldırımlar ve kilit taşları da ekiplerce yenileniyor.

Kent merkezinde de ihtiyaç duyan sokaklar asfaltlanacak

Sıcak asfalt sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezine uzak kırsal mahallelerin yanı sıra ihtiyaç duyan merkez mahallelerde de sıcak asfalt serimini, belirlediği plan ve program çerçevesinde sürdürecek.

“İhtiyaç duyan her mahallemizde asfalt serimi yapılacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, ilçeye ilk kez kazandırılan sıcak asfalt plentinin de hizmete girmesiyle ihtiyaç duyan her mahallede asfalt seriminin artarak devam edeceğini ifade etti. Geçen haftalarda birçok kırsal mahallede soğuk asfalt serimi yapılarak özellikle bahçe yollarının yenilendiğini hatırlatan Gültak; “Asfalt ihalesi sürecini tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hazırladığı plan gereği ilk olarak Huzurkent Köselerli Mahallemizin sokaklarında sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımız merak etmesin, mevsim koşullarının uygun gitmesiyle birlikte ihtiyaç duyan her mahallemizde sıcak asfalt serimine ekiplerimiz aralıksız devam edecek” dedi.