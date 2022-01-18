'Akdeniz'de Sıfır Atık' resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

“Akdeniz'de Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda okuyan çocuklarda temizlik bilincinin oluşması, geri dönüşümün önemi, çevre ve doğa temizliği temalı ödüllü resim yarışması düzenlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren 20 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Bu kapsamda yarışmada ilk 3'e giren çocuklara tablet; 17 çocuğa da çeşitli kırtasiye setleri hediye edildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ortaokullar arası “Akdeniz'de Sıfır Atık” konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Törene Kaymakam Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

"Daha yeşil bir Akdeniz için çalışmalarımıza devam etmeliyiz"

Kaymakam Pamuk, törende yaptığı konuşmada, Akdeniz Kaymakamlığı olarak sıfır atık belgesini aldıklarını belirterek, "Özellikle okullarımızın da sıfır atık belgesi alması önemliydi, çünkü gençlerimizin çevre duyarlılığının artması konusunda bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık projesinin ekonomik boyutu da var. Kurumlar olarak bizler de önemli tasarruflar yapıyoruz. İsraf ile atık yan yana duruyor. Bizim inancımıza göre israf haram. Bu duyguyu, bu inancı topluma yayabilirsek eminim çevre duyarlılığımız da atığımız da ona göre azalacaktır. Daha yeşil bir Akdeniz için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu anlamda yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

"Çocuklar bizden tertemiz bir dünya istiyor"

Başkan Gültak ise yarışmaya birçok öğrencinin katıldığını ve resimlerin uzman jüri tarafından değerlendirildiğini söyledi. Gültak, “Yarışmaya katılan tüm resimler birinciliği hak ediyor. Çocuklarımızın dünyaya, gezegene ve hayata bakışını resimlerde gördük. Bizden tertemiz bir dünya istiyorlar. Özellikle bizlere seslenip, 'yaşanılabilir bir dünya bırakın' diyorlar. Bitmiş, kaynakları tükenmiş bir dünya istemiyorlar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gültak, önceki yılları hatırlatarak, "Adanalıoğlu bölgesinde 25 yıllık birikmiş çöpü sahilden sadece 50 metre geride kumların içine gömmüşlerdi. Poşet tarlaları vardı. Orman, deniz, her yer poşet içindeydi. Göreve geldikten sonra hızlıca oraları temizledik. Çöpleri oradan kaldırıp, üstüne kumları koyduk. Denizle sıfır hale getirdik. O kirliliği düşünebiliyor musunuz? Öte yandan korona virüs öncesi o bölgede temizlikler yaptık. Amacımız, çocuklarımıza ormanda nasıl gezeceklerini, doğaya nasıl özenle bakmaları gerektiğini, çöp kutularını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu öğretmekti. Pandemi sonrası sağlık sistemimiz düzene girdiğinde kaldığımız yerden temizliğe ve eğitimlere devam edeceğiz. Çocuklarımızın beynine bu durumu kazımamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın zihinsel dönüşümlerinden çok etkilendim"

İsraf ile atığın birbiri ile orantılı olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de "Ne kadar çok israf, o kadar çok atık demektir. Biz hem israf ediyorduk hem de israf ettiklerimizden dert yanıyorduk. 10 yıl kadar önce şehir çöplüğünün kokusunun buralara kadar ulaştığını hatırlıyorum. Bugün fiilen bir önlem alındı ve zihinsel bir dönüşüm gerçekleşti. Çocuklarımızın burada yaptıkları resimlerden çok, zihinsel dönüşümlerinden çok etkilendim. Bu yarışma yabana atılır bir yarışma değildir. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.