Akdeniz'de soğuk asfalt üretimi başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin ilçeye ilk kez kazandırdığı ve Kürkçü Mahallesi'nde kurulan asfalt plentinde soğuk asfalt üretimi başladı.

Tesiste üretilen ilk soğuk asfalt, ilk etapta Akdam ile Bekirde mahallelerine, toplamda 10 kilometre uzunluğundaki yollara iş makineleri yardımıyla döküldü. Çalışmalara tanık olan mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirirken, tesisteki üretimle birlikte acil soğuk asfalt ihtiyacı duyan yollar yenilenecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Akdeniz'in sokaklarını, ilçemize, vatandaşlarımıza ilk kez kazandırdığımız tesislerimizde ürettiğimiz soğuk asfalt ile yenilemeye başladık. Her şeye rağmen Akdeniz'de değişim ve yenilikler sürecek. Halkımıza en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaduvar'a yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırılacak

Öte yandan Karaduvar Mahallesi'nde de Akdeniz Belediyesi eliyle geçen yıllarda başlayan değişim ve dönüşüm de devam edecek. Karaduvar sahilinin doğu yakasında belediyeye Hazineden tahsisi yapılan, bakımsız bırakılmış 18 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Başkan Gültak, geçen hafta balık festivalinin düzenlendiği Karaduvar Mahallesi'nde yenilemenin devam edeceğinin altını çizdi. “Sahilin batı tarafındaki düzenlemeler çok güzel olmuştu. Şimdiyse sıra doğu tarafında” diyen Gültak; “Burada, Milli Emlak'a ait yaklaşık 27 dönümlük bir arazi vardı, araziyi Hazine'den kiraladık. Bulunduğumuz bölgede yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Bisiklet süren veya yürüyen bir kişi, totalde de 1600-1700 metrelik bir alanı kat etmiş olacak. Tabi bunun için uygun zeminler oluşturulacak. Kıyı bölümünde oyun parkları ve spor aletleri olacak. Yaklaşık 27 dönümlük atıl araziyi sahil düzenlemesi ve park bahçeler düzenlemesi ile Karaduvar ve Mersinlilere kazandırmış olacağız” diye konuştu.