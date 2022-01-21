Akdeniz'de sokaklar asfalt ve kilit taşı ile yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez-kırsal ayırımı yapılmadan her mahalleye ihtiyacını duyduğu altyapı hizmeti veriliyor. Yıllarca hiç dokunulmamış sokaklarda çalışma yürüten ekipler, zaman içinde yıpranan ve vatandaşların yaşamını güçleştiren sokakları da kilit taşları ile döşeyip tamamen yeniliyor.

Farklı mahallelerde onlarca sokak yenilendi

Gerek personel sayısı gerekse iş makineleri ve araç-gereç açısından güçlendirilen fen işleri ekipleri, Bahçe, Mahmudiye, İhsaniye, Nusratiye, Kiremithane, Kültür, Güneş, Gündoğdu, Yeni Mahalle, Siteler, Karaduvar ve Yeşilçimen mahallelerinin onlarca sokağında asfalt yama, kilit taşı, kaldırım, karo, bordür yenileme ve beton dökümü çalışmaları gerçekleştirdi.

Iğdır'a yeni kadastral yol açıldı

Belirledikleri çalışma planı ve programı kapsamında Akdeniz'in dört bir yanına hizmet veren fen işleri ekipleri, ilçenin kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Iğdır Mahallesinde de yeni bir kadastral yol açma çalışmasına tamamlayıp, bölge sakini vatandaşlar ve üreticilerin ulaşımını kolaylaştırdı.

Öte yandan, ekiplerin hizmetlerini memnuniyetle takip eden mahalle sakinleri; yaşadıkları sıkıntıları sona erdiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Fen İşleri Müdürlüğü ve saha ekiplerine teşekkür ettiler.