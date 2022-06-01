Akdeniz'de sokaklar, park ve spor sahaları yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırladıkları plan ve program çerçevesinde yoğun bir mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm mahallelerde tespit edilen eksikleri yerine getirmek, vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Gündoğdu ve Mesudiye mahallelerinde kilit taşı, kaldırım ve karo tamiratı çalışması yapan ekipler, Mesudiye Mahallesinde bulunan, sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan binanın etrafını sacla kapladı.

Diğer bir ekip de Nacarlı ve Tekke mahallelerinde bulunan parkların çevre koruma duvarlarını örerken; Güneş Mahalle Evi yanındaki park ile Hal Mahallesi Yasemin Parkında bulunan kamelyalar, banklar, spor aletleri ve demir aksamları da boyanıp yenilendi. Ekipler, ayrıca Karacailyas Futbol Sahasında bulunan raylı kapının tamir ve kaynak işlerini de tamamladı.

Makine ikmal sahasında da yoğun bir emek harcayan ekipler, zaman içinde zarar görmüş çöp konteynerlerini de yenileyip yeniden hizmete sunuyor, böylece belediyeyi ciddi bir maliyet kaleminden kurtarıyor.