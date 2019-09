Akdeniz'de üniversiteye hazırlık kurs kayıtları başlıyor

Kurs kayıtları 19 Eylül'de başlayacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlere çağrı yaparak, “Bu fırsatı kaçırmayın” dedi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençler için ücretsiz hazırlık kursları açılıyor. Gazi Anadolu Lisesinde verilecek kurslara katılmak isteyenlerin, 19-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Mersin Halk Eğitim Merkezi veya Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezine başvurmaları gerekiyor.

“Üniversite hayali kuran gençlerimiz bu şansı kaçırmasın”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kurslar hakkında yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarına ve eğitim sürecine her zaman destek vereceklerinin altını çizdi. Geçen yıl açılan kurslara katılan yüzlerce öğrencinin üniversiteyi kazanarak hayallerine ulaştığına işaret eden Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden beri gençlerimizi önemsiyor, onların geleceği için her türlü projeyi destekliyoruz. Bu bağlamda, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımıza, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Üniversiteye hazırlıkta bu tür kursların önemi bilinmektedir. Bu nedenle lise mezunu öğrencilerimizin, kendilerine tanınan bu fırsatı en iyi ve en verimli şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Üniversite hayali kuran gençlerimize çağrım, gelip kayıtlarını yaptırmaları ve bu şansı kaçırmamalarıdır” ifadelerini kullandı.