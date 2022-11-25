Akdeniz'de 'üreten belediyecilik' modeli kazandırıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kaynakların daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak hedefiyle, ilçe genelindeki park ve bahçeler için gerekli olan banklar, kamelyalar, oyun grupları, spor aletleri ve çöp kutularının üretimini ve tamiratını yapıyor, böylelikle kurum büyük bir gider kaleminden kurtuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığında aralıksız şekilde üretim ve yenileme hizmetini sürdüren ekipler, yoğun emek sonucu 753 bank, 112 kamelyalı piknik masası, 95 piknik masası, 708 çöp kovası, 120 adet 3 metrelik saksı, 20 takım oyun grubu, 60 spor aleti, 10 pergola ve 4 adet sundurma imal etti. Üretilen bütün bu malzemeler de ihtiyaç duyan parklar, yeşil alanlar ve halkın ortak kullanım alanlarına konularak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Fidanlıkta, mevsimlik ve uzun ömürlü bitkiler de üretiliyor

Fidanlık ekibi, yapılan bu üretimlerin yanı sıra, her yıl yüz binlerce mevsimlik ve on binlerce çok yıllıklı bitkiler de üreterek ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda toprakla buluşturuyor, böylece yine belediyenin maliyet kaleminin çok büyük oranda düşmesini sağlıyor.

Okullar ve kurumların çiçek ve bitki ihtiyaçları da karşılanıyor

Ayrıca muhtarların talepleri doğrultusunda yine ilçe sınırlarında yer alan mahallelerde bulunan yeşil alanlara 810 kamyon toprak gönderilirken, parklar ve yeşil alanlar ile çeşitli resmi kurumlar ve okulların 200 bini mevsimlik, 10 bini de çok yıllıklı olmak üzere bitki ihtiyaçları karşılandı. İhtiyaç durumunda belli noktalar için de usta ellerin emeği ile üretimler devam ederken, ekipler hem üretip hem de yeniledikçe, belediye ciddi bir maliyet kaleminden de kurtuluyor.

“Üreten belediyecilik modeli uyguluyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, ‘üreten, yenileyen ve böylelikle kazanan bir belediyecilik modeli' ile yola devam ettiklerinin altını çizdi, bu sayede maliyetlerin büyük ölçüde düştüğünü ifade etti. Sözlerini, “Üretmek, yenilemek ve dönüştürmek önemli bir kazanımdır” şeklinde sürdüren Gültak, “Bu sürecin başından sonuna dek kıymetli personelimizin her birinin kıymetli emeği ve alın teri var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların sayesinde Akdeniz Belediyemiz, birçok maliyet ve gider kaleminden kurtulmuş oluyor. Nitekim kurum olarak bütçemiz noktasında ne kadar güçlü olup rahat nefes alırsak, Akdeniz'e, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza yeni hizmet ve yatırımlar sağlamak noktasında çok daha hızlı, yerinde, zamanında ve çok daha kolaylıkla karar alabiliriz” dedi.