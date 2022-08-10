Akdeniz'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ihtiyaç duyan mahallelere aralıksız hizmet sunarak bölgeyi değiştirmeye, ilçe sakini vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Özellikle hizmet araç ve gereçleri yönünden güçlendirilen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçe sınırlarında bulunan 65 mahalleye hizmet götürmeyi sürdürüyor. Son olarak Hal, Gündoğdu ve Yeni mahallenin birçok sokağında kaldırım ve kilit taşı tamiratı yapan ekipler, Çankaya Mahallesi Muhtarlığı yanı çevre korkuluk montajını tamamladı, ayrıca İmam Gazali İmam Hatip Ortaokulu'nun abdesthanesini fayans ile kapladı.

Yine Çankaya Mahallesinde muhtelif sokak ve duvarlara yazılan argo yazıları silip duvarları boyayan ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde zarar görmüş kapı, pencere veya mobilyaları da yeniliyor. Diğer yandan fen işleri müdürlüğü ekipleri, zaman içinde zarar gören veya bozulan hizmet araçları ve çöp konteynırlarının her türlü tamiratı ile kaynak işlerini de belediyenin teknik birimler atölyesinde yaparak kurumu ciddi bir gider kaleminden kurtarıyor, böylelikle belediye bütçesine katkı sağlıyor.